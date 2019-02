MIRELLA MOSSINI

Serenamente si è spentadi anni 81Ne danno il triste annuncio i figli Luigina con Antonio e Valentina, Paolo con Cristina, Gioia e Celeste, ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 13, alle ore 14,15 partendo in corteo dall'abitazione in via Papa Giovanni XXIII n.11, per la Chiesa locale indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dottor Massimo Petrelli ed alla signora Hanna per l'affettuosa assistenza.Vada inoltre un grazie alle infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo per la professionalità dimostrata.Non fiori ma offerte alla C.R.I. di Sorbolo.13 febbraio 2019Ï Anna, Franco, GiulianoÏ Ivonne e famiglia ZilioliI cugini Carmen, Luciana, Franco, Roberto, Nadia, Serafino e Daniela con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Luigina, Paolo e famigliari per la perdita della cara13 febbraio 2019