ERNESTO MORINI

È venuto a mancare all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Antonella, i figli Paolo e Stefano, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti.Il funerale avrà luogo mercoledì 13 febbraio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione dell'Estinto in Campegine Via J.B. Tito 67 per la Chiesa Parrocchiale di Castelnovo di Sotto, indi si proseguirà in auto per il Cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla cerimonia.13 febbraio 2019