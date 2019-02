EZIO PELIZZIARI

È mancatodi anni 86Addolorati lo annunciano la moglie Amelia, i figli Giuseppe con Maria e Andrea con Renza, i nipoti Alessandro, Francesco e Vanessa con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 14 febbraio alle ore 9,30 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la Chiesa di Guardasone indi al cimitero.Il S.Rosario sarà recitato nella Chiesa di Traversetolo questa sera alle ore 20,30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 febbraio 2019Ï Mauro, Paola e Martina TonelliÏ Tina Righelli e famigliaÏ Bruna Cocconcelli e fam.Ï Marilena, Doriano e famigliaÏ Famiglia Cesarina CaviolaGrazieper avere fatto da padre ai miei figli.Mina con Luca, Alberto e famiglia.13 febbraio 2019Giuseppe con Giuliana e Marco, Antonella con Giuliano, Paolo, Barbara partecipano al lutto di Amelia, Giuseppe, Andrea e famiglie per la scomparsa del caro13 febbraio 2019Desolina, Luigi, Stefania, Filippo e Martina sono vicini nel dolore ad Amelia, Giuseppe, Andrea e famiglie per la perdita del caro13 febbraio 2019Corrado, Alessandra, Martina e Simona sono vicini ai familiari per la perdita del caro13 febbraio 2019Claudio, Graziano, Mauro e famiglie sono vicini ad Amelia, Giuseppe e Andrea per la perdita del loro caro13 febbraio 2019Tutti i dipendenti della Pelizziari Srl partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro13 febbraio 2019Le famiglie Agliari partecipano al lutto di Giuseppe, Andrea e familiari per la perdita del caro13 febbraio 2019