REALINA BERTOLI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore il marito Sergio, i figli Elena, Cristina, Antonio e Sara, la nuora, i generi, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 14 febbraio alle ore 15.00partendo dalla Sala del Commiato C.o.f.di Collecchio (via Carrega 12/A) per la chiesa di Felegara, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Maria Beatrice Ceresini per la professionalità e la sensibilità dimostrate.13-2-2019Ï Biancarda e figliÏ Famiglia UrangiÏ Silvana Gnappi e figliÏ Anna Maria e ValterÏ Martina, Federico CenciÏ Ave, Ricchetto ChiapponiAddolorati per la scomparsa della caraci stringiamo in un forte abbraccio a Sergio, Elena, Cristina, Antonio, Sara e rispettive famiglie.Ivana, Luigi e Tania.13 febbraio 2019La società ITER partecipa al dolore del Presidente Sergio Rizzi per la grave perdita della cara consorte13 febbraio 2019Gli amici del Lions Club Busseto G.Verdi sono vicini al socio Rizzi Sergio per la scomparsa della cara moglieA lui ed ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze e vicinanza.13 febbraio 2019Giuseppe e Carla, Giovanni e Federica, Giacomo e Federica sono vicini ad Antonio e famiglia per la perdita della cara mamma13 febbraio 2019Ugo Marena, Annalisa Avanzi, Cristina Ramenzoni e tutti i colleghi e collaboratori della Calamo Studi partecipano al lutto del geometra Sergio Rizzi e dei figli Elena, Cristina, Sara e Antonio per la perdita della cara13 febbraio 2019Profondamente commossa mi stringo con un grande abbraccio a Sergio e figli nel ricordo della caraMariuccia13 febbraio 2019Profondamente addolorati partecipiamo al lutto di Antonio e della famiglia Rizzi per la scomparsa dell'amata mammaRinaldo Garziera e Alberto Petroni.13 febbraio 2019Giorgio, Patrizia e Francesca Cazzulani si uniscono al dolore di Sergio, Antonio, Michela e all'intera famiglia Rizzi per la perdita della carissima13 febbraio 2019Francesco, Alberto, Filippo Saracchi partecipano commossi al dolore dell'amico Sergio e di tutta la famiglia Rizzi per la perdita della cara13 febbraio 2019Siamo vicini a Antonio e famiglia Rizzi per la perdita della cara mammae porgiamo sentite condoglianze.Albino e Delia.13 febbraio 2019Nino e Franca Abbaticchio sono vicini a Sergio, Elena, Cristina, Antonio e Sara per la perdita della carissimamoglie e madre esemplare.13 febbraio 2019Le famiglie Guido Gerboni, Sabrina, Marcello, Marta, partecipano al dolore della famiglia Rizzi per la scomparsa della Signorae porgono le più sentite condoglianze.13 febbraio 2019Chicca e Stefano, Terry e Sandro con Maria Vittoria e Marta si stringono con affetto a Cristina e ai suoi familiari per la dolorosa perdita della madre signora13 febbraio 2019