ANNA BOTTAZZI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Valerio, il figlio Gianluca con Simona, i nipoti Lorenzo e Alessia, i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Maria Immacolata (Via Casa Bianca), indi al Tempio di cremazione di Valera.Il Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,45 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 febbraio 2019Ï Mascia e IvanIl presidente Luigi Bertagna e i consiglieri tutti del Circolo Sociale Orti del Garda si stringono a Valerio per la scomparsa della moglie, signora13 febbraio 2019