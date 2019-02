TINA RUGGIERO

É tornata alla Casa del PadreProf.ssa Chimico e Farmacistadi anni 95Ne danno il triste annuncio, consapevoli della pienezza della Sua vita trascorsa, i figli Savina Giovanna con Orazio, Pietro con Lucia e gli adorati nipoti Leandro Antonio e Gian Pietro Leandro.I funerali avranno luogo venerdì 15 febbraio alle ore 10 partendodalle Sale del Commiato Adein Viale Villetta 31 per la chiesa dell'Oratorio dei Rossi in via Garibaldi, indi si proseguirà per il cimitero di Sissa presso la Cappella di Famiglia.Domani sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa si terrà il Santo Rosario.Il presente sia di partecipazione e ringraziamento.Espressione di viva riconoscenza al Medico Curante Dott. Fabrizio Albertini, alla affezionata Elena Pintilie e al caro Davide Dacci per le premurose attenzioni e il qualificato supporto.13 febbraio 2019Il Direttore, i colleghi e il personale tutto della Clinica Medica partecipa con affetto al dolore del Dott. Pietro Coghi per la perdita della cara mammaDott.ssa13 febbraio 2019Paolo, Alberto e Graziella, Calisto e Anita e le famiglie tutte si stringono in un abbraccio a Pietro e Savina Coghi per la perdita della amatissima mamma13 febbraio 2019Le dottoresse della Farmacia S. Ilario, Isabella, Maria e Samanta si uniscono al dolore della dottoressa Savina Giovanna e del dottor Pietro Coghi per la perdita della cara mamma13 febbraio 2019Fabio e Marco, assieme a tutto il personale dello Studio Furlotti Del Bue, si stringono a Savina e Pietro nel ricordo della cara mammaDott.ssa13 febbraio 2019