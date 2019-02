CARLA BERTOLOTTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 71Ne danno il triste annuncio il marito Stefano, il figlio Roberto con Romina e Cristiano, il fratello Aldo con Luciana e Ilaria, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi (14 febbraio) alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Tarsogno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla cara amica Laura per le amorevoli cure prestate.14 febbraio 2019Ï Corrado, Laura Cocchi e famigliaÏ Mauro e Loredana LibèÏ Stefano e Maria Adele LibèMichele, Daniela, Sergio, Giacomo e Gabriele si stringono a Stefano e Roberto in questo doloroso momento per la perdita della cara14 febbraio 2019