BARTOLOMEO PECORARO

È prematuramente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 56Ne danno il doloroso annuncio la moglie Filippa, la figlia Giulia, la sorella Sara, cognate, cognati, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani alle ore 14.15 partendo dall'Hospice Piccole Figlie per la chiesa di San Marco (via Confalonieri Casati, 4) indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'Associazione «Verso il Sereno».14 febbraio 2019Ï Giorgio, Sabrina, Paola, Angelo, Patrizia, Enrica, Patrizia, JoeDjIl Dirigente, tutto il Personale e gli Alunni dell'Istituto Melloni partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro14 febbraio 2019I componenti della Band « I Beuti» partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del caro amico14 febbraio 2019Le colleghe del nido Cappuccetto Rosso sono vicine a Giulia e famiglia in questo triste momento per la prematura scomparsa di14 febbraio 2019