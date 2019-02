MARIA LIDA DOLCETTI

Ci ha lasciato con un grande vuoto ma con un esempio di bontà d'animo e d''amore ineguagliabile(Maestra)Ne danno il doloroso annuncio il marito Tristano compagno di 59 anni di vita insieme, il figlio Fabrizio con Cristina e Pier Paolo, la figlia Laura con Fabio, Saverio, Emanuele e Letizia.I funerali si svolgeranno venerdì 15 febbraio alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani, n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.15 nella stessa chiesa.Un ringraziamento per l'accoglienza e l'assistenza alla residenza al Parco di Monticelli Terme.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 febbraio 2019Ï Fam. Enzo ManaraBene...adesso mamma è veramente giunto il momento di lasciarti andare...Abbiamo provato con tutte le nostre forze a trattenerti ancora un po', ma non ci siamo riusciti.Non si è mai pronti né troppo grandi per questi momenti...Ora, non ci resta che aspettare la primavera ed osservare il volo delle prime rondini...Già, tu dicevi sempre: «Vorrei essere una rondine per volare libera nel cielo».Ecco, ora la sei!Ciao mamma, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per noi...insieme al papà.Ti ringraziamo delle parole sempre saggie che ci hai detto, dei rimproveri che ci hai dato...ed anche dei cappelletti che ci hai fatto.Hai donato veramente la tua vita a tutti.Fai buon viaggioe volaci sempre accanto.Con amore immenso Fabrizio e Laura.14 febbraio 2019CiaoDio ha richiamato a sé uno dei suoi più cari angeli.Ci hai dato vita, amore, educazione.Sei stata una donna di principi e una nonna ineguagliabile.Grazie per essere stata un esempio di umiltà, per il karkadè quando avevamo la febbre, per averci dato il tuo sapere e la consapevolezza di non sapere mai abbastanza.Un milione di grazie non sarebbe sufficiente per tutto quello che hai fatto per noi.Con infinito amore.I tuoi nipoti.Emanuele, Letizia, Pier Paolo, Saverio.14 febbraio 2019Il presidente del Gruppo Ottici Ascom Parma Gianni Allodi e tutto il consiglio direttivo si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa della signora14 febbraio 2019Franco, Cristina, Carlo, Michela, Paolo, Ida, Paolo, Daniela, Paolo, Maura, Fabio, Marina sono vicini a Fabrizio e famiglia per la perdita della cara mamma14 febbraio 2019Addolorate per la scomparsa della caraci stringiamo in un forte abbraccio a Laura, Fabrizio, Tristano e rispettive famiglie.Luisa e Giulia.14 febbraio 2019Enrica, Rita, Samuele e Silvia sono vicini a Fabrizio e famigliari per la scomparsa della cara14 febbraio 2019Enrico e Fiorella, Pietro e Livia, Renzo e Giovanna partecipano con affetto al grande dolore di Tristano, Fabrizio, Laura e familiari tutti per la scomparsa della cara14 febbraio 2019<+T>Franco e Volunia sono affettuosamente vicini alla famiglia Beltrami per la perdita della cara14 febbraio 2019<+T>Anna Galloni e famiglia si stringono commossi a Tristano per la perdita dell'amatissima amica14 febbraio 2019<+T>Gli amici Daniele, Giovanna, Betta, Marco, Laura sono vicini a Fabrizio e famiglia per la scomparsa della carapersona speciale.14 febbraio 2019<+T>Gianni e Rossella profondamente addolorati si uniscono al dolore di Tristano, Fabrizio, Laura e famigliari per la perdita della cara14 febbraio 2019<+T>Noemi, Maria Teresa e Laura sono vicini a Tristano e famiglia per la perdita della cara14 febbraio 2019<+T>Siamo vicine alla famiglia per la scomparsa dell'amica di sempre<+T>Con affetto, Tersilla e figlie.14 febbraio 2019