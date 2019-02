RINA BARONI

É mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Francesca con Gianfranco, il nipote Pier Paolo con Annalisa, la sorella Vanda, Rodica e i parenti tutti.I funerali avranno luogo venerdì 15 c.m. alle ore 14.30 nella chiesa di San Michele, provenendo dall'Ospedale di Vaio, indi al cimitero di Samboseto.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di San Michele.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento alla Dr.ssa Annavita Rastelli per le premurose cure prestate e alla cara Rodica per l'amore con cui l'ha accudita.14 febbraio 2019Le cognate Rina, Vanda, Rita e Maria, i nipoti Remo con Ivana, Franco, Franca e Lucia, Francesco con Carla, Maria Ester con Luca, Maria Elena, Mariangela con Luigi, Maria Grazia con Sandro si uniscono al dolore di Francesca, Gianfranco e famiglia per la perdita della cara14-2-2019