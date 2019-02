CLORINDA EMANUELLI

«Con la tua arte del cucito hai reso più magico il mondo della lirica.»Con dolore e rimpianto si annuncia la scomparsa diLa nipote Isabella Maffioli, con la mamma e la tutta la famiglia Chiari.Nonna, riposa in pace.Un ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicini alla nonna in questi ultimi anni, in particolare alla Comunità di Sant'Egidio e all'Avv. Ilaria Garbazza.Le esequie si svolgeranno il 16 c.m. dalle ore 10.30 presso lo Struttura Villa Tamerici in Piazzale Fiume.Il S. Rosario sarà recitato venerdì 15 c.m. alle ore 20.30 nella chiesa di Santa Caterina.14 febbraio 2019