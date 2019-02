EDDA ROSSI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 77Ne danno il triste annuncio il marito Paolo, i figli Rossana con Fabrizio, Silvio con Sabrina, gli adorati nipoti Alessandro, Elisa, Riccardo, Irene e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 16 febbraio alle ore 9.30partendo dalle Sale del Commiato di Adeper la Chiesa delle SS. Stimmate indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Parrocchia.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.15 febbraio 2019Ï Famiglia Morini RobertoÏ Giorgio e Alessia PisseraÏ Famiglia Sergio FerraroniÏ Famiglia Monica GiuseppeI fratelli Fabrizio e Rino, la cognata Iride sono vicini con affetto a Paolo e figli per la perdita della cara15 febbraio 2019Ciaosei nei nostri cuori.Emanuele, Enrico, Marinella e Giacomo.15 febbraio 2019Profondamente commossi ci uniamo al dolore del nostro collaboratore Silvio Soncini per la scomparsa della cara mamma signoraUn affettuoso abbraccio, le più sentite condoglianze da Paolo Moglia e tutti i dipendenti e collaboratori della ditta Val.Fe.R srl Elettromeccanica.15 febbraio 2019Arturo, Giorgio, Bruna, Claudia e figli sono vicini alla famiglia per la perdita della cara15 febbraio 2019Il Condominio Valerio 3/5 partecipa al lutto dei famiglia per la perdita della signora15 febbraio 2019Gilberto, Patrizia ed Alessandro si stringono con affetto, in questo momento di sofferenza, a Silvio, Sabrina, Alessandro, Riccardo e a tutti i famigliari per la perdita della cara mamma15-2-2019