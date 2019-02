ROSARIA RAFFA

Ci ha lasciatoL'annunciano Nicola, Sandra, Simone, Filippo e Giorgia, Pietro e Amelia.I funerali si celebreranno sabato 16 febbraio partendo alle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Cristo Risorto indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà celebrato questa sera alle ore 20 presso la stessa chiesa.La famiglia ringrazia per la vicinanza e la partecipazione tutti gli amici ed i parenti.15 febbraio 2019Ï Lorella e Giuliano TosiÏ Paola Ferrari e famigliaÏ Mara, Denis, Damiano, Iacopo, KalinkaCara nonnamamma, papà e nonno Nicola terranno vivo in noi il tuo dolce ricordo.I tuoi nipotini Amelia e Pietro.15 febbraio 2019Siamo vicini a Nicola, Simone, Sandra e famiglie in questo momento di dolore per la scomparsa della caramoglie, mamma e nonna impareggiabile.I consuoceri Renato e Renata Righi.15 febbraio 2019Dolceresterai sempre nei nostri cuori.Adriana, Angela, Antonio, Daniela, Maria e Marina.15 febbraio 2019La nostra commossa vicinanza a Simone e famiglia per la perdita della caraGianni, Nadia e famiglia.15 febbraio 2019I condomini, i conduttori e l'amministratore del condominio Benedetta 18/22 partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della sig.ra15 febbraio 2019Il sorriso, la simpatia, la creatività, la fantasia, l'arte e la bontà... tutto questo ha reso e renderàUnica per noi.Gli amici Stefania, Maria, Mara, Giuseppe, Mario, Lucio, Fabi e Jo.15 febbraio 2019Con affetto ci stringiamo a Sandra per la perdita della cara mammaGli amici Clara, Francesco, Chiara, Annalena, Francesco.15 febbraio 2019I compagni della Filt CGIL si stringono con affetto a Nicola e famiglia per la scomparsa di15 febbraio 2019Il Corsaro Calcio si stringe compatto attorno a Simone e alla sua famiglia nel dolore per la perdita della mamma15 febbraio 2019Ciaosiamo vicini alla tua famiglia con affetto.Famiglia Morassi.15 febbraio 2019La famiglia Pelz e il personale della ditta Tractors Trade sono vicini a Sandra e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della cara15 febbraio 2019