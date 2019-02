GIAN FRANCO MORDACCI

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano i figli, le nuore ed i nipoti.I funerali avranno luogo sabato 16 febbraio alle ore 14,15 con partenza dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Corpus Domini indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario verrà celebrato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.15 febbraio 2019Ï Luisa, Stefano e famigliaLa sorella Anna con Simonetta, Giuliano, Carlotta, Giulia, Marco partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di15 febbraio 2019Soci Dentalabor e famiglie partecipano al lutto di Giovanni, Giuliano, Giuseppe per la morte del padre15 febbraio 2019Ï De Rosa IauresÏ Longhi GabriellaÏ Giuliano e Patrizia AlfieriÏ Fagandini RobertaÏ Panizzieri DonatellaÏ Cerati FrancescaÏ Borgna Elena