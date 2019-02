MARINO CAMPANINI

Ha raggiunto la sua amata Maria l'anima buona didi anni 93Addolorati lo annunciano la figlia Rosetta con Pierluigi e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in Pilastro via Menconi 5/d per la chiesa di Arola indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al medico curante Dottoressa Anna Allodi, al Dottore e ai militi dell'Assistenza Pubblica Croce Verde di Langhirano.Un sentito grazie alle care Deanna e Nanda per tutto l'affetto, l'amore e l'allegria con cui hanno contribuito a rendere lievi le ultime giornate di vita del mio papà.16 febbraio 2019Ï Enrica e Bruno VenturiniÏ Giustina e NadiaCiaogià mi manchi.La tua bontà mi sarà d'esempio e rimarrà per sempre nel mio cuore.Ti penso vicino alla mamma e questo mi consola.Vegliate su di noi.La tua Rosetta.16 febbraio 2019La famiglia Angelo Borra partecipa al lutto della famiglia Campanini per la perdita del caro amico16 febbraio 2019La Direzione del Personale della società Bonatti Spa Egidio Romitelli partecipa con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la signora Rosetta per la scomparsa del caro padre sig.16 febbraio 2019Paolo e Anna Maria Ghirelli si stringono con affetto al dolore di Rosetta e famigliari per la scomparsa del caro papà sig.16 febbraio 2019Bruno, Corinna e Nicola Ghirelli sono vicini a Rosetta e famiglia per la perdita del caro papà16 febbraio 2019Corvi Oliviero ed i colleghi della Business Unit Pipeline Bonatti si stringono a Rosetta e famiglia in questo triste momento per la perdita del papà16 febbraio 2019Le Direzioni della Business Units Pipeline, EPC Plant Construction, Up Strem Service unitamente a tutti i colleghi di tutti i settori della società Bonatti Spa partecipano con cordoglio al lutto che ha colpito la collega Rosetta per la scomparsa del caro papà sig.16 febbraio 2019I colleghi dell'ufficio Marketing di Bonatti Spa, Veronica, Francesco, Matteo, Frederic, Andrea e Maurizio abbracciano Rosetta per la perdita del caro papà sig.16 febbraio 2019Corrado Chiesa e tutti i colleghi del Servizio Amministrazione, Finanza & Controllo e Gestione Circolante della Bonatti Spa si uniscono al lutto di Rosetta e dei suoi familiari per la perdita del caro papà16 febbraio 2019I colleghi del settore Contratti della Bonatti Spa sono vicini a Rosetta e famiglia per la scomparsa del caro papà16 febbraio 2019Corvi Oliviero ed i colleghi della Business Unit Pipeline Bonatti si stringono a Rosetta e famiglia in questo triste momento per la perdita del papà16 febbraio 2019Claudio, Liliana, Catia, Matteo, Maximiliana sono vicini a Rosetta e Luigi per la perdita del caro16 febbraio 2019Il Presidente Paolo Ghirelli ed i Consiglieri della società Bonatti Spa Gianni Di Vincenzo, Paolo Cardano e Dino Martinazzoli esprimono sentimenti di solidale partecipazione al dolore della signora Rosetta e dei famigliari tutti per la perdita del caro padre sig.16 febbraio 2019Giorgio, Deanna, Teresa e Giuseppe con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Rosetta e Piero per la perdita del caro16 febbraio 2019I colleghi dei settori Acquisti, Logistica, Spedizioni, Magazzino e Gestione Mezzi della Società Bonatti Spa sono vicini a Rosetta e famiglia per la scomparsa del caro papà16 febbraio 2019