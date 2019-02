ENZO GENNARI

È venuto a mancare all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio la figlia Deanna con Maurizio, i nipoti Simone e Francesco con Laura, la nuora Sara ed i parenti tutti.Il funerale avrà luogo sabato 16 febbraio alle ore 14 partendo dalla Residenza per Anziani Opus Civium di Castelnovo di Sotto, per la chiesa di San Giovanni Battista in Gainago (San Polo di Torrile), indi al termine della Santa Messa si proseguirà per il cimitero locale.Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che interverranno alla cerimonia.Un particolare ringraziamento a medico, infermieri, operatori e volontari A.V.O. della Residenza per Anziani Opus Civium e alla signora Sonia per le premurose cure, assistenza e disponibilità prestate.Non fiori ma offerte devolute alla Pubblica Assistenza di Colorno.16 febbraio 2019Ï Enore, Lalla, Lina e famigliaÏ Famiglia AmadasiÏ Mirella, Leonardo e Cecilia FarinelliGianna, Patrizia, Stefano e famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro16 febbraio 2019