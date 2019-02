FERDINANDO MIODINI

«Farò della mia Anima uno scrigno per la Tua Anima.Del mio Cuore una dimora per il tuo Cuore».La figlia Angela annuncia con profondo dolore la scomparsa del suo amatissimo papàI funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dall'abitazione in via Don Minzoni, 14 per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al Dott. Roberto Salsi, impareggiabile medico ed amico e a tutta la sua famiglia, al Dott. Fabrizio Peri per la grande disponibilità al caro amico Paolo Romanini, a Franco, Bruno, Lidia e Maria per non averci mai abbandonato.16 febbraio 2019Ï Gianni, Sara, Giuseppe e ragazziÏ Fam. Luigi BelloliÏ Fabio e Annarosa CapiferriÏ Adele Medioli e figliÏ Nello, Antonella DelmontePartecipo commosso all'immenso dolore di Angela per la perdita del caro papàTiziano.16-2-2019Attilio Ubaldi, a nome dell'Associazione Liberi Partigiani Italiani, piange la scomparsa diluminosa espressione degli ideali resistenziali di Giustizia e Libertà.16 febbraio 2019Corrado Cavazzini con infinita tristezza si unisce al grande dolore di Angela e saluta il carissimo amico16 febbraio 2019Teresa e Bruno, Mariangela e Savino sono vicini e condividono il dolore di Angela per la perdita del caro papà16 febbraio 2019Titti, Mauro, Valentina si stringono ad Angela con affetto per la perdita del caro papà16 febbraio 2019