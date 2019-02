EDDA RINALDINI

CROCESolo in Dio riposa l'anima mia(Salmo 62)In data 15 febbraio 2019 ha concluso la vita spesa per il sostegno del suo prossimo, illuminta da una fede profonda e si è ricongiunta all'adorato marito ValterCavaliere al merito della Repubblica ItalianaLo annunciano gli amici e i parenti che le sono stati vicino in questi anni.Le esequie avranno luogo nella Parrocchia di Cristo Risorto (via Venezia) alle ore 10.45 del 18 Febbraio c.m.Domenica 17 Febbraio alle ore 20.00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.La salma riposerà nella tomba di famiglia alla Villetta - San Pellegrino.Il presente annuncio è anche di ringraziamento per quanti vorranno pregare e partecipare alla cerimonia.Un sentito ringraziamento al Dott. Bruno Agnetti ed al personale tutto dell'Assistenza Domiciliare di via Verona.Un grazie di cuore a Mariana.16 febbraio 2019Ï Galimi Pasquale LeoneNilla, Ezio, Cristiano e famiglia partecipano commossi alla perdita della cara signora16 febbraio 2019