PIER LUIGI CONTARDO

È mancatodi anni 65Lo annunciano la moglie Veronica con Ciprian, Adrian e rispettive famiglie, i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 c.m. alle ore 13.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Palanzano alle ore 15.Domenica 17 c.m. alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria del Rosario (Via Isola, Pr) si reciterà il S. Rosario.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.16 febbraio 2019Ï Vittorio, Tiziana e Giovanni BoschiÏ Emma, Anna Maria e FabrizioÏ Davide SchiarettiÏ Lorenzo, Mariella e famigliaÏ Famiglie SchiarettiCiao fratelloneci mancherai tanto.Maria Pia, Daniela, Claudio e Giorgio.16 febbraio 2019Simona, Marian, Valentin con rispettive famiglie piangono la scomparsa del caro cognato16 febbraio 2019ora che pedali per le strade del cielo, non guardare sempre avanti ma butta un occhio anche verso di noi.Lara, Francesco, Marianna, Lorenzo, Angelica e Damiano,16 febbraio 2019La zia Tina con le figlie e rispettive famiglie sono vicini a Veronica e fratelli per la perdita del caro16 febbraio 2019Proprietari, conduttori, amministratore del Condominio Vulturno via Bruno Ferrari, 1 Parma partecipano al lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del caro16 febbraio 2019Ciaocompagno di tanti Km percorsi in bicicletta.Ti ricorderemo sempre con affetto.Gli amici di Over 2000.16 febbraio 2019Mi ricorderò di te come un uomo buono e generoso; la nostra passione per la bici ci legherà per sempre.....CiaoDamiano.16 febbraio 2019