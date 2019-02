EZIO BOLZANI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 96Ne danno il triste annuncio i figli Rocco, Gabriella con Vittorio ,la sorella, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 18 febbraio partendo alle ore 14.30 dalle Piccole Figlie per la Chiesa di San Pancrazio indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Parrocchia.Un particolare ringraziamento alla Dottoressa Alinovi Patrizia, al Dottor Antonio Nouvenne, e al Dottor Roberto di Ruvo per le amorevoli cure prestate.Il presente vale da partecipazione e ringraziamento.17 febbraio 2019Ï Famiglie Bottazzi e MontaliRosanna e Fabrizio sono vicini a Gabriella e Rocco per la perdita del loro caro papà17 febbraio 2019Giuseppe Bacchieri e famiglia sono vicini con affetto a Gabriella, Rocco, Vittorio per la perdita del caro17 febbraio 2019Alberto, Claudia e figli sono vicini alla famiglia Bolzani per la perdita del caro17 febbraio 2019Franca, Angelo, Attilia e Pietro si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro17 febbraio 2019