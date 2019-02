BRUNO MOZZONI

Ci ha lasciato il cuore buono e generoso diLo piangono Gianni e Mario con Maria Grazia e Stefania, gli amati nipoti Luca, Maria Laura e Monica.I funerali avranno luogo lunedì 18 febbraio partendo alle ore 8.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Corpus Domini indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa parrocchia.17 febbraio 2019Ï Sergio e Gabriella DazziÏ Alfredo, Lilia e fam.Ï Massimo e RenataRoberto e Paola Catelli commossi sono vicini ai famigliari per la scomparsa del caro amicocompagno di tante bellissime avventure.17 febbraio 2019Gli amici di sempre: Renzo, Manu, Ettore, Luisa, Maurizio, Silvia, Paolo, Daniela, Dona, Talita, Nando, Ivana, Andrea, Marco, Roberta, Marzio, Stefania, Anna, Valter, Roberto, Ornella, Francesco, Claudia, Cesare, Ferdi, Riccardo, Isa, Nadia, Danilo si stringono in un abbraccio a Mario, Gianni e famiglie nel ricordo dell'amico fraterno17 febbraio 2019Maurizia e Vittorio sono vicini in questo triste momento a Mario e Stefania per la scomparsa del caro17 febbraio 2019Ciaoci mancherai.Sarai sempre nei nostri cuori.Anna, Paolo, Daniela, Erica, Fausta, Paola e famiglie.17-2-2019Giacomo e Lucia, Cesare e Carlotta si stringono con affetto a Gianni, Grazia e i suoi famigliari per la scomparsa del caro17 febbraio 2019Paolo e Marina con Valentina, Rocco e Veronica sono vicini a Gianni e famiglia per la perdita del fratello17 febbraio 2019I condomini del Condominio San Giuseppe partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caro signor17 febbraio 2019