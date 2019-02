MARIA BEGARANI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Egiziana, la nipote Ilaria e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 18 febbraio alle ore 14.00 presso la chiesa di Felino.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Si ringrazia tutto il personale medico e paramedico di Villa Matilde di Felino.17 febbraio 2019Ï Fam. Elsa, Tonino e MarcoÏ Antonio Graziella e PaolaCiao ziariposa in pace.Le nipoti Anna Maria, Maria, Rosanna.17 febbraio 2019I cugini Romano, Vincenzo, Roberta, Nadia con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Egiziana ed Ilaria per la scomparsa della cara17 febbraio 2019Cristina, Marzio, Federica ed Emilio, sono vicini alla cugina Egiziana per la perdita della cara mamma17 febbraio 2019Tiziana siamo vicini a te e Ilaria in questo momento di dolore per la perdita della caraCon affetto, Giuliana e famiglia.17 febbraio 2019In questo triste momento porgo distinte condoglianze ad Egiziana per la perdita della madreGianfranco Ramazzoni.17 febbraio 2019