SIRIA GHIRETTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio il figlio Giorgio con Mariella, nipoti, pronipoti, la sorella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 18 febbraio alle ore 15.00 partendo dalle nuove sale del commiato «Collecchiesi» in via Delle Basse, 1/G per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.La camera ardente effettuerà i seguenti orari: oggi 9.00/12.00 - 15.00/18.30 e lunedì dalle 9.00 con orario continuato.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare ad Elena per le amorevoli cure prestate.17 febbraio 2019Ï Balestrieri Adriano e RenataÏ Alda, Mario, Silvia, PaolaÏ Daniela, Claudio e PaoloÏ Vilma Colla e famigliaÏ Mario Colla e famigliaÏ Nadia, Carlo, Gloria GruppiÏ Fam. Walter MaghenzaniÏ Bar StazioneÏ Nello, Antonella DelmonteÏ Massimo Alinovi e famigliaLa sorella Elda ed i nipoti Paolo, Sergio e Fabio, uniti alle loro famiglie, ricordano con affetto la cara17 febbraio 2019Caraho messo in tasca un po' del tuo respiro e qualche bacio di riserva per quando mi mancherai!Con tanto affetto, Elena.17 febbraio 2019Roberto, Daniela, Alessia, Alberto, Giovanna, Elisa, Elena, Armando, Rita e Alice si uniscono con affetto al grande dolore di Giorgio per la perdita della cara mamma17 febbraio 2019Consiglieri e soci del Circolo «Il Colle» sono vicini a Giorgio, Martina e rispettive famiglie per la perdita della cara17 febbraio 2019I cacciatori della «Montecucco» sono vicini a Giorgio e famiglia per la scomparsa della mamma17 febbraio 2019