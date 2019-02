BRUNA PESSINA

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano i figli Gianfranco con Antonia, Giuseppe con Antonella, gli adorati nipoti Veronica, Vanessa, Nicolò, Elena, i pronipoti Nicole e Mattia.I funerali avranno luogo lunedì 18 febbraio partendo alle ore 13 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato quest'oggi alle ore 17.15 presso la stessa parrocchia.Il presente vale di partecipazione e ringraziamento.17 febbraio 2019Ï Fam. Davolio - CaltagironeÏ Fernanda e famigliaColleghe, colleghi e responsabili della Direzione Post Vendita Supporti Operativi di Credit Agricole Group Solutions e Cariparma sono vicini a Giuseppe in questo triste momento per la perdita della mamma signora17 febbraio 2019Andrea e Roberta si stringono con affetto a Gianfranco e Giuseppe per la perdita della cara mamma17 febbraio 2019Alberto, Mirella e Lorenzo sono vicini a Beppe e famiglia per la perdita della cara mamma17 febbraio 2019