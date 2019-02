EGIDIO GOLDANIGA

Dopo una lunga esistenza di bontà e di fede, si è serenamente addormentato nel Signoredi anni 86Lo annunciano la moglie Liliana, il figlio Paolo con Paola, Matteo e Valentina con Andrea, la sorella, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì alle ore 10 nella chiesa di S.Antonio in Salsomaggiore T. ove il caro Egidio sarà fatto giungere dall'Ospedale di Vaio per le esequie indi al cimitero di Fidenza.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia funebre.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di S. Antonio.17-2-2019I colleghi dello Stabilimento di Rubbiano Sughi e Operations Meal Solutions partecipano al lutto del collega Paolo Goldaniga per la perdita del padre17 febbraio 2019Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla» e il Cral Aziendale, a nome di tutti i Soci, condividono il dolore dei familiari per la scomparsa del signor17 febbraio 2019La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Paolo Goldaniga per la perdita del padre signor17 febbraio 2019