GIANCARLO PUGLIANO

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano Daniela e Valentina insieme ai parenti tutti.Le esequie si terranno martedì 19 febbraio con partenza alle ore 14.00 dall'Ospedaole Maggiore per il Tempio di Valera.Un ringraziamento particolare al Professor Alfredo Chetta e al personale del reparto di Pneumologia.Non fiori ma donazioni in memoria ad associazioni di volontariato.17 febbraio 2019Ï Faliero e Doriana ZambelliÏ Antonio, Claudia e ElenaÏ Brunella e FabioFabrizio, Roberta e Davide partecipano commossi all'immenso dolore di Daniela e Valentina per la perdita del caro17 febbraio 2019Enrico e Giovanna si stringono con affetto a Daniela e Valentina, nel ricordo di una lunga amicizia, per la perdita del carola cui sensibilità ed umanità porteranno sempre nel cuore.17 febbraio 2019un ultimo affettuoso abbraccio.Benedetta e Nicola.17 febbraio 2019Rita e Maurizio si uniscono al dolore di Daniela, Valentina e famiglia per la scomparsa di17 febbraio 2019