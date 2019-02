LUCIANO CAMPANINI

«Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera.»(Salmo 36/37)Addolorate la moglie Marialudovica e la figlia Giulia insieme ai parenti tutti annunciano la scomparsa del loro carodi anni 90Il funerale si svolgerà martedì 19 febbraio con partenza alle ore 14.30 dalla Clinica Città di Parma per la chiesa parrocchiale di Malandriano dove si svolgerà la cerimonia alle ore 15.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare ai Dott. Marchesi, Maione e Ghizzoni.17 febbraio 2019Ï Cesare, Sandra e AndreaI cognati Paola e Luciano Grassi si stringono ai famigliari e partecipano al loro dolore per la perdita del carissimo17-2-2019Carlotta e Paolo sono vicini a Maria Ludovica e Giulia per la scomparsa del caro17 febbraio 2019