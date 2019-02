FRANCO PINCOLINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Giuseppina, il figlio Roberto con Annalisa e Marco, il fratello Corrado con Giuliana, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di San Marco in via Confalonieri Casati 4.I funerali si svolgeranno domani martedì alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima chiesa , indi al Tempio della Cremazione di Valera.Un particolare ringraziamento alla fondazione Casa di Padre Lino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 febbraio 2019Il fratello Corrado con Giuliana, i nipoti Fabio e Silvia con rispettive famiglie sono vicini a Pina e Roberto per la perdita del caro18 febbraio 2019I cognati Gianni, Ivanna, Gabriella, Pietro, le nipoti Claudia, Stefania e famiglie si uniscono al dolore di Giuseppina e Roberto per la perdita del caro18 febbraio 2019Franca, Paolo, Chiara, Claudio sono vicini a Tina, Roberto, Annalisa e Marco per la perdita del caro18 febbraio 2019Adriano e Valeria sono vicini a Pina e Roberto per la perdita del caro18 febbraio 2019