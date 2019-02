LUISA GHIDINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 88Con profondo dolore lo annunciano il figlio Alberto con Claudia e Christian, e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani martedì 19 febbraio alle ore 9.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vicofertile, indi al cimitero di Basilicagoiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia di cuore tutto il personale di Villa San Bernardo e del Reparto Prima Clinica Medica.18 febbraio 2019La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Scotti Alberto per la perdita della madre signora18 febbraio 2019Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci condividono il dolore dei familiari per la scomparsa di18 febbraio 2019I colleghi della manutenzione Barilla di Pedrignano partecipano al lutto di Alberto per la perdita della mamma18 febbraio 2019Siamo affettuosamente vicini ad Alberto, Claudia, Christian per la scomparsa della carae partecipano al lutto le famiglie Zannoni Claudio, Zannoni Alessandro, Zannoni Andrea assieme a Rossana, Roberta, Denise e Anna.18 febbraio 2019Franco, Sabrina e Luigi partecipano al lutto di Alberto, Claudia e Christian per la perdita della cara18 febbraio 2019