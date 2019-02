ADRIANO CANTADORI

Ci ha lasciato il nostro carodi anni 89Ne danno il triste annuncio il genero Luciano, i nipoti Michela con Massimo e Gaia, Federico con Laura ed Edoardo e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 19 febbraio alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani N. 27 per la chiesa di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.18 febbraio 2019Ciao nonnosarai sempre nei nostri cuori.I tuoi nipoti.18 febbraio 2019Giuliana con Daniela e Patrizia, Adriana con Donatella, Dina con Daniela e ripettive famiglie salutano con affetto lo zio18-2-2019Ines, Guglielmo, Barbara e famiglie sono vicini a Luciano, Michela e Federico per la perdita del caro18 febbraio 2019Flavio, Claudia, Luciana e Laura sono vicini a Luciano, Michela e Federico per la scomparsa di18 febbraio 2019Teresa, Mirella, Angelo e familiari sono vicini a Luciano, Michela e Federico per la perdita del caro18-2-2019