BERTA WEISS

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la figlia Renate con Luciano e Linda, Elisa con Gigi e i piccoli Irene e Liam e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì, 20 febbraio alle ore 9.30 partendo dalla sala del commiato in Via Renzo Pezzani n.27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi al cimitero di Mattaleto.Il S.Rosario sarà recitato martedì sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.19 febbraio 2019Ï Gina, Ilde e famigliaDipendenti del Conad di Langhirano, Felino, Riccò e Borgotaro sono vicini a Renate, Elisa e famiglia per la perdita della cara mamma19 febbraio 2019Rita, Alcide, Francesca, Leonardo sono affettuosamente vicini a Renate e figli per la perdita della cara19 febbraio 2019Gli amici Adriana, Giorgio, Iris, Fabio, Mery, Claudio, Marta, Ida, Paolo, Barbara, Stefano, Anna, Lele, Michela, Carlo sono vicini a Renate e famiglia per la perdita della cara mamma19 febbraio 2019Fabio e Mara sono vicini a Renate, Luciano, Elisa e famiglia per la perdita della loro carache ricorderanno sempre con stima ed affetto.19 febbraio 2019