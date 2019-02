GRAZIANA SCACCAGLIA

Hai lottato fino alla fine con le tue forze:il coraggio, la speranza e il sorriso.<+CE>Ti ricorderemo sempre per la tua infinita voglia di vivereNe danno il triste annuncio Carlo, il figlio Mattia con Silvia e l'adorato nipotino Tommaso, la sorella Angela e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi martedì 19 febbraio alle ore 16.00 partendo dall'Ospedale per il Tempio di Valera.19 febbraio 2019Ï Cristina e Roberto CortesiÏ Angela e Carlo CoruzziÏ Giorgio Ramazzotti e famigliaÏ Severino GraziaI dipendenti della ditta Alberi: Grazia, Carlo e Luciano con le rispettive famiglie partecipano con affetto al grande dolore di Carlo per la perdita della carissima19 febbraio 2019Anna, Paolo e Milena sono vicini a Carlo e al figlio Mattia con Silvia per la perdita della caraCiao.Ti ricorderemo sempre con tanto affetto.19 febbraio 2019Titolari e dipendenti della Bonati Cablaggi partecipano al lutto di Mattia per la perdita della madre19 febbraio 2019Caro Carlo ti sono vicino per la scomparsa della tua caraIl tuo amico di sempre Pietro.19 febbraio 2019Ciaoporteremo sempre nei nostri cuori la tua grande gentilezza e il tuo enorme coraggio.Paolo, Claudia, Francesco e Simone.19 febbraio 2019Ciaonon dimenticheremo mai la tua forza e la tua voglia di vivere.Ci stringiamo in un abbraccio a Carlo.Elisa, Sergio, Silvia, Fabio e Martina.19 febbraio 2019Ciaola tua forza e la tua voglia di vivere saranno sempre con me.Franca.19 febbraio 2019Ï Michela e famigliaUn bacione e un arrivederciperché così sarà!Un abbraccio a tutti i familiari da Roberto, Loredana, Martina e Federico.19 febbraio 2019Cristina con Paolo, Margherita, Arianna e Federico ricordano il dolce sorriso diesempio di coraggio, dignità e voglia di vivere.19 febbraio 2019Mariella e Gino, Barbara e Stefano si uniscono al dolore di Carlo per la perdita della cara19-2-2019