LAURA TAGLIANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 65Ne danno il triste annuncio il marito Giancarlo, i figli Simone e Ilaria con Matteo, gli adorati nipoti Michela e Davide e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 20 febbraio con partenza alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Lazzaro indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al reparto Infettivi Epatologia dell'Ospedale Maggiore.19 febbraio 2019Ï Cobianchi ElenaÏ Nolli GianninaIncreduli e addolorati siamo vicini a Giancarlo, Simone e Ilaria per la prematura scomparsa della amataLesignoli Leonardo e famiglia.19 febbraio 2019Sentite condoglianze a Ilaria per la scomparsa della mammada parte di tutti i soci e colleghi del Supermercato Cronos-Conad Via Venezia.19 febbraio 2019Orazio con Adriana, sono vicini a Giancarlo, Simone e Ilaria per la perdita della cara19 febbraio 2019Francesco, Simona e figli si uniscono al dolore di Giancarlo, Simone e Ilaria per la perdita della cara19 febbraio 2019Maurizio, Lucia e figli con rispettive famiglie partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara19 febbraio 2019Ci uniamo al dolore di Giancarlo, Ilaria e Simone per la prematura scomparsa diDaniele, Cristina, Roberto, Luca.19 febbraio 2019Carla, Barbara e Franco sono vicini a Giancarlo, Ilaria e Simone per la perdita della cara19 febbraio 2019Addolorati per la scomparsa della caraci stringiamo in un forte abbraccio a Giancarlo, Simone e Ilaria.Gabriele, Stefania, Andrea, Sara e famiglie.19-2-2019