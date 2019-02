ANNA GIAROLI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con tristezza la figlia Raffaella con Paolo, Antonio, Irene, la piccola Anna e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani mercoledì 20 febbraio alle ore 14.00 presso la chiesa di Santa Maria della Pace, indi si proseguirà per il cimitero di Marore.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Nicoletta Carra e alla cara Natalia per le premurose cure prestate.19 febbraio 2019Le cugine Milena, Mariella e Wanda sono vicine con grande affetto a Raffaella, per la perdita della cara mamma19 febbraio 2019