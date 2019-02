È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annuncia con dolore la figlia Marinella con Loris, gli adorati nipoti Silvia e Guido, i pronipoti Bianca e Filippo.I funerali avranno luogo venerdì 22 Febbraio alle ore 9.30 presso la Chiesa di Villa Sant'Ilario sita in Via Bodrio 14 a Porporano.Un particolare ringraziamento a tutto il personale di Villa Sant'Ilario per le amorevoli cure prestate.21 febbraio 2019