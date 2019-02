FRANCO CONCARI

Troppo presto ci ha lasciatodi anni 74Con immenso dolore lo annunciano la moglie Lucia, il figlio Matteo con Angelica, gli adorati nipoti Federico e Valentina, la sorella Elisabetta con Giuliano, il fratello Renato con Alba ed i parenti tutti.I funerali saranno celebrati venerdì 22 c.m. alle ore 11 nella chiesa parrocchiale, partendo dalla camera mortuaria di Vaio e nel locale camposanto saranno tumulate le sue spoglie.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, giovedì alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Flavio Strinati.21 febbraio 2019Ï Angela e Sergio PasseraÏ Circolo «Gli Amici di Carzeto»Ï Silvana e Virginio PuzziI dipendenti della ditta Sico addolorati per la perdita distimato imprenditore, si uniscono al dolore di Matteo e famiglia.21 febbraio 2019Dirigenti ed Atleti dell'Fc Soragna 1921 partecipano al dolore di Lucia, Matteo, Angelica, Federico, Valentina per la scomparsa del caroe porgono le più sentite condoglianze.21 febbraio 2019Con tristezza ed affetto abbracciamo Lucia, Matteo, Angelica, Federico, Valentina per la scomparsa del caroTato, Marzia, Alessandro.21 febbraio 2019Teresa, Ercole con Davide e Stefania si uniscono al dolore di Lucia e Matteo per la perdita del caro21-2-2019La ditta F.lli Corradi partecipa al lutto di Matteo e famiglia per la perdita del padre21 febbraio 2019