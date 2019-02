PASQUALINO MARSICANO

Ci ha lasciatoLo annunciano la moglie Francesca, la figlia Serena con Carlo, la sorella Cicci e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani sabato 23 febbraio partendo da Villa Ramiola (Medesano) alle ore 10.00 per la Chiesa di San Giovanni Battista (via Anna Frank) ove alle ore 10.45 saranno celebrate le esequie, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un ringraziamento particolare a tutto lo staff della struttura Villa Ramiola per la loro presenza e professionalità.22 febbraio 2019ancora un viaggio.. il più lungo e il più lontano.Ciao Cucciolo.Francesca(Gatta).22 febbraio 2019Ciaoabbiamo fatto tanta strada, camminando lentamente e insieme siamo arrivati al tuo ultimo imbarco.Buon viaggio.Serena.22 febbraio 2019Valeria e Giancarlo sono vicini con grande affetto a Francesca e Serena per la perdita del carissimo amico22 febbraio 2019Ciaosei partito per l'ultimo dei tuoi viaggi.Ti sia lieve il cammino.Monica e Angelo con Martina e Rachele.22 febbraio 2019