MARIA FRONDONI

«...Mi indicherai il sentiero della vitagioia piena nella tua presenza, dolcezza senza finealla tua destra...»(Salmo 18)Il Cristo ha chiamato nella gioia della Resurrezione l'anima buona e generosa diSostenuti dall'aiuto del Signore nel momento di particolare sofferenza lo annunciano la figlia Milena con Luigi, il nipote Marco con Valentina e i piccoli Carolina e Giacomo, i nipoti Paolo, Lucio e Maria Cristina, cugini e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 23 partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Sepolcro indi si proseguirà per il Cimitero di Pieveottoville.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa Parrocchia.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.22 febbraio 2019Ï Alberto, Anna Maria, Milena AntelmiÏ Maria e Marta MainardiPina e Francesco, profondamente addolorati, si stringono in un forte abbraccio a Milena e Luigi per la scomparsa della cara mamma22 febbraio 2019Nadia e Rossella partecipano al dolore dell'amica Milena per la perdita della mamma22 febbraio 2019In questo triste momento Rossana, Elisabetta, Gemma, Manuela, Maia, Tatiana, Enza, Maria Adele, Claudia, Cristina, Francesca, Giovanna abbracciano con affetto Milena nel ricordo della cara mamma22 febbraio 2019Cecilia e Davide abbracciano con affetto Milena e Marco per la perdita dell'indimenticabile signora22 febbraio 2019Ï Letizia e famigliaVittorio e Roberta con Luisa e Alberto commossi partecipano al dolore di Milena per la perdita della cara mamma22 febbraio 2019Elisabetta e Nicola sono vicini a Milena per la perdita della cara mamma22 febbraio 2019