PRIMO ROSATI

È mancato all'affetto dei suoi cariPartigiano «Oceano»Combattente per la libertà d'Italia 1943-1945di anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Angelo, Maria con Pierluigi, il caro nipote Riccardo, il fratello Umberto e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.00 nella chiesa di Mezzano Inferiore indi si proseguirà per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma opere di bene.22-2-2019Il personale e i membri del CdA di Tep Services si stringono con affetto al collega Angelo e famiglia per la prematura scomparsa del papà22 febbraio 2019L'A.N.P.I. di Mezzani partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa diPartigiano «Oceano»22 febbraio 2019