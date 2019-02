LUIGI PIETRALUNGA

«O Signore, dove c'è amore tu sei la sorgente,dove c'è una croce tu sei la speranza,dove il tempo ha fine tu sei vita eterna.»È salita al cielo l'anima buona e generosa didi anni 80Lo annunciano con profondo dolore la moglie Giovanna, i figli Stefano, Andrea con Donatella, Daniela con Anteo; i nipoti Alessandro, Gian Mattia e Gian Filippo, la sorella Isabella con Pietro, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.30partendo dalle Sale del Commiato C.o.f. «Barbieri-Ghidini»(via Santi 14) per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Giorgio Bernier e alla Croce Rossa di Medesano.22 febbraio 2019Ï Famiglia PatrioliÏ Gina e BiancaÏ Famiglie Spagnoli-DallatomasinaÏ Luisa, Giuseppe SonciniÏ Franca, Carolina, AndreaÏ Claudia, Giovanni FerrariÏ Rossano, Federica e famiglieÏ Fam. Mariarosa, Leonardo PietralungaÏ Famiglia Alessandro PasiniÏ Carla e Claudio CompianiÏ Adele, Paola Sorianirimarrà per sempre nel mio cuore.Simona.22 febbraio 2019Silvia, William con Sonia, Maria Chiara, Francesco si stringono addolorati a Giovanna e figli, a Isabella per la perdita del caro22 febbraio 2019Susanna, Pier Giulio ed Alessandro si stringono con affetto ai famigliari nel dolore per la perdita del caro22 febbraio 2019Tristi per la scomparsa disiamo vicinissimi a Daniela, Giovanna, Anteo, Andrea e Stefano con la preghiera e l'affetto di sempre.Virgilio, Attilia, Marco.22 febbraio 2019Buon viaggioCon affetto Silvia, Simone, Cristina, Evasio Corpieri con Gianmaria e Olga.22 febbraio 2019Non ti dimenticheremo caroamico di sempre.Un fraterno abbraccio a Giovanna, figli e Isabella.Barbara, Ugo, Gel, Gianni, Magda, Romano, Mara, Beppe, Marisa, Giorgio, Marta, Ermes, Tina, Gino.22 febbraio 2019Franco e Loredana partecipano al dolore di Giovanna, Andrea, Dany, Stefano, Isabella e Pietro e salutano per l'ultima volta con affetto il caro22 febbraio 2019Con grande tristezza abbraccio e saluto il caroGo, Daniela, Andrea, Stefano vi voglio bene.Mady con Nicola.22 febbraio 2019Ciaoci mancherai tanto.Sentite condoglianze alla famiglia.Gli amici Cacciatori delle «Tre Valli».22 febbraio 2019Ciaoporteremo sempre nei nostri cuori la tua amicizia e la tua generosità.Roberto, Paola, Luca, Marika, Nicolò e Sara.22 febbraio 2019La famiglia Priori partecipa al lutto di Giovanna e famiglia per la perdita del loro caro22 febbraio 2019Ï Franco D'AuriaSilvana, Annalisa, Paolo, Cristiana, Rocco, Francesco e ragazze si stringono affettuosamente in questo grande dolore a Gio, Dani, Stefano e Andrea e piangendo con loro la perdita del carissimo22 febbraio 2019