RINA FERRARINI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la figlia Liviana con Ciriaco, la nipote Monica e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 23 febbraio alle ore 10.00 presso la chiesa del Cristo Risorto, indi si proseguirà per il cimitero di Gainago.Questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Un sentito ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta Ines Ubaldi per le cure prestate e per il conforto offerto nei momenti più dolorosi.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.22 febbraio 2019Amatissimaabbiamo vissuto tanti anni con la tremenda malattia che ha tolto i ricordi della tua vita, i punti di riferimento, ma non è mai riuscita a togliere il meraviglioso potere delle emozioni che è rimasto intatto fino alla fine così come il tuo sorriso.Grazie per l'immenso amore che ci hai dato, ci mancherai tantissimo...ma sento che da lassù, insieme al papà, veglierai su di noi trasmettendoci tutta la tua energia positiva.Liviana.22 febbraio 2019Ciaodiventare grande insieme a te è stato un viaggio bellissimo, perchè mi hai insegnato ad amare i colori e le montagne, mi hai insegnato che ridere è la miglior medicina del mondo e che avere coraggio ti permette di arrivare dove vuoi.Adesso buon viaggio a te nonna, quando ci incontreremo ancora sono sicura che scoppieremo a ridere.La tua Monica.22 febbraio 2019