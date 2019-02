LEONARDO DALL'ASTA

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con profondo dolore e rimpianto la moglie Silvana, i figli Cristiana con Andrea, Mario con Patrizia, gli adorati nipoti Giulia e Marco.I funerali si svolgeranno domani 23 febbraio alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Valera, indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa del Buon Pastore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 febbraio 2019Ï Maria e Luigi BertaniÏ Famiglia Luciano BertaniÏ Elisa e Martino MasiniÏ Francesca e Giancarlo ZanniÏ Anna, Franco, Emilia, Enrica, ElenaÏ Famiglia Bandini GianniÏ Fabrizio ContiÏ Roberta, Walter e famigliaAntonio, Luigi, Claudia, Tina, Elisabetta, Valeria e famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro22 febbraio 2019Il Consiglio Direttivo del Centro Sociale Universitario partecipa al dolore della famiglia Dall'Asta per la perdita del caro amico22 febbraio 2019