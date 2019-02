IVALDO PELLEGRI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Danila con i figli Emanuele e Marco, la mamma Iole e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 23 febbraio partendo alle ore 15.00 dall' Ospedale Maggiore per la Chiesa di Maria Immacolata indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.45 presso la stessa Parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dottor Montagna, alla Dottoressa Alfieri ed a tutto il personale del reparto «Pneumologia» dell'Ospedale di Parma.22 febbraio 2019Ï Angelo e CristinaÏ Pietro e RosellaÏ Claudio, Anna, Nadia, Ugo e figliÏ Lino, Angela e famigliaÏ Maria e BonfiglioÏ Fabrizio Monica Andrea (Cocco) Fabio CoelliÏ Fam. Luigi SchiappaÏ Cristina Zucconi e famigliaIl tuo amore, le tue attenzioni, il tuo sorriso ci accompagneranno sempre.CiaoDanila, Emanuele e Marco.22 febbraio 2019Gli zii Ado e Ivonne con Roberta, Monica, Maria Angela e le rispettive famiglie, sono vicini a Iole, Danila, Emanuele e Marco per la perdita del caro22 febbraio 2019Valter, Solidea, Simona, Tania e Matteo sono vicini a Danila e famiglia per la perdita del caro22 febbraio 2019Il Fondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro ed i Pensionati tutti della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa del caro22 febbraio 2019Gli ex colleghi dell'Unità Impianti Generali Mauro Guareschi, Paolo Casoli, Angelo Delendati, Giovanni Campanini, Stefano Bertoli, Andrea Zannoni, Roberto Bandini, Alessandro Zecchi, Oscar Valenti, Massimo Codeluppi, Claudio Berti, Ferdinando Dodi, Luca Brignoli sono vicini ai familiari per la scomparsa del caro22 febbraio 2019Lo Staff di Pronto Carni e Bar La Rocca Cafè si uniscono al dolore della famiglia Pellegri per la perdita del caroe porgono le più sentite condoglianze.22 febbraio 2019Gli amici del Marilyn Cafè e del Bar Toscana si uniscono al dolore di Emanuele e Marco in questo triste momento per la perdita del papà22 febbraio 2019Ci uniamo al dolore di Danila, Marco ed Emanuele per la perdita del caroAngelo, Roberto Ronchei e famiglie.22 febbraio 2019La ditta F.M. Refrigerazione, Marco, Marcello, Anselmo, Cristina, Alessia si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro amico22 febbraio 2019Norma, Patrizia, Antonio, Nicholas, Sofia sono vicini a Iole, Danila, Emanuele e Marco per la prematura perdita del caro22-2-2019La società Up Virtus, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i suoi soci tutti partecipano con profondo dolore al lutto che ha colpito la famiglia Pellegri per la scomparsa dell'amico22 febbraio 2019Zio Ferruccio, Roberto, Alessandra e famiglie sono affettuosamente vicini a Danila, Emanuele, Marco per la perdita del caro22 febbraio 2019Claudia, Mario, Luciano, Luciana e famiglia sono vicini a Danila, Marco, Emanuele per la perdita del caro22 febbraio 2019