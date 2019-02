GILDO MARIONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 84Cavaliere della RepubblicaMaresciallo Maggiore dei CarabinieriNe danno il triste annuncio la moglie Maria, la figlia Katia con Ted ed Emilia, il fratello Gianni con Rosanna, le sorelle Rosa e Mariateresa con le rispettive famiglie, nipoti, pronipoti e parenti tutti.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 nella chiesa delle SS. Stimmate in via Sbravati, 6 Parma.Con successivo annuncio saranno comunicati giorno e ora dei funerali.Si ringraziano Emanuela, Lorenzo e Silvia e il personale medico e paramedico del Reparto 1° Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma in particolare i medici Dott. Marzi, Dott. Picetti e Dottoressa Randis.Non fiori ma eventuali offerte a «Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri».22 febbraio 2019Ï Famiglia Edemanti GiuseppeÏ Famiglia Bottioni GiulianoÏ Famiglia Tinti BrunoÏ Famiglie CupriÏ Famiglia PatrizioÏ Famiglia Carbognani GiovanniÏ Famiglia Primo e Renzo ContiÏ Famiglia Occhi, TagliaviniCarorimarrai sempre nel nostro cuore.Manuela, Giuseppe, Nicolas.22 febbraio 2019Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Lorenzo e Silvia.22 febbraio 2019I cugini Angela, Anna, Pietro e rispettive famiglie, ricordando il carissimopartecipano al dolore di Maria, Catia, Ted ed Emilia e famigliari tutti per questa grave perdita.22 febbraio 2019Gino, Laura, Elisabetta con affetto sono vicini a Maria, Katia e famiglia per la perdita del caro22 febbraio 2019