MARIA LUISA MELI LUPI

Da tutti amata in vita per bontà d'animo ed integrità di carattere, ha raggiunto in cielo l'amato LupinoMarchesaPartecipano col più profondo dolore la morte improvvisa i figli Alessandro e Raimondo ed il nipote Raimondo Lupo.I funerali avranno luogo lunedì 25 febbraio alle ore 15.00 partendo dall'abitazione per la chiesa di Vigatto.Il S. Rosario sarà celebrato sabato 23 febbraio alle ore 20.00 presso la chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.22 febbraio 2019Ï Famiglia Gavazzoli - FinottiÏ Vittorio Mutti e fam.Ï Monica Agrimonti e Stefano PileriÏ Roberto Canevari e famigliaÏ Marisa Fornari e figliRosanna Balestrieri e figli ricorderanno sempre la carae con sincero affetto abbracciano Raimondo partecipando al suo grande dolore.22 febbraio 2019Siamo vicini con affetto a Raimondo e Alessandro in questo momento di dolore per la perdita della mammaMarchesaPriori Vincenzo, Zanlari Pier Luigi e famiglie.22 febbraio 2019ti porterò sempre nel mio cuore, carissima grande amica mia, Lulla.Germana.22 febbraio 2019Titolari e collaboratori della Trattoria Del Grillo partecipano al dolore della famiglia per la perdita dellaMarchesa22 febbraio 2019Angelo, Pietro Mora e famiglie si uniscono nel dolore a Raimondo ed Alessandro nel ricordo della cara mammaMarchesa22 febbraio 2019Gianni e Francesca Cantoni profondamente addolorati per la scomparsa dellaMarchesapartecipano al dolore di Alessandro, Raimondo e Raimondo Lupo e porgono le più sentite condoglianze.22 febbraio 2019In questo momento di dolore per la perdita della mammaMarchesaSara e Nadia abbracciano con affetto i cari Raimondo e Allesandro.22 febbraio 2019La comunità parrocchiale con don Crispino unitamente al presidente, al consiglio direttivo e ai soci Anspi esprimono le loro più sincere condoglianze al marchese Raimondo e ai familiari per la scomparsa della cara mammaMarchesadi cui desiderano ricordare la cordialità e la disponibilità che ha sempre manifestato nei confronti della comunità di Vigatto contribuendo alla sua crescita e valorizzazione.22 febbraio 2019