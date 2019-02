Oggi presso l'Ospedale di Manerbio (BS) è venuto a mancare all'affetto della famiglia all'età di anni 79Ne danno il triste annuncio le figlie Cecilia ed Elisa, i generi, i nipoti ed i parenti tutti.La cara salma giungerà alle ore 15.30 per un momento di preghiera presso la chiesa Sant'Evasio di Parma (PR) in Via Colli 14.22 febbraio 2019