LUIGI SALATI

+CE>È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 72Lo annunciano con profondo dolore la moglie Gabriella, il figlio Roberto con Cinzia, la sorella Caterina, gli adorati nipoti Gaia, Matteo e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi sabato 23 febbraio partendo alle ore 13,45 dalle Piccole Figlie per la chiesa parrocchiale della Trasfigurazione, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore all'Associazione Verso il Sereno, al Progetto Capo e a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Oncologia per la grande professionalità e disponibilità dimostrate.23 febbraio 2019Ï Sabrina e Luigi MartelliÏ Anna Rizzi e figlieÏ Fam. Ubaldi, Pelosi, PezzaniÏ Angela e Roberto RivaI consuoceri Silvana e Giovanni sono vicini a Gabriella e Roberto per la perdita del caromarito, padre e nonno ammirevole, brava e generosa persona, cortese e disponibile con tutti.23 febbraio 2019Ancora increduli ci stringiamo con affetto sincero a Gabriella, Roberto e familiari tutti, per la scomparsa del loro caroFranca e Roberto, Luciana e Roberto, Bruna, Marilena.23 febbraio 2019Giovanna, Andrea, Eugenia, Francesco, Patty si uniscono al dolore di Gabriella e Roberto per la perdita del caro23 febbraio 2019Simo, Duccio ed Angel partecipano commossi al dolore di Gabri, Roberto e famiglia per la perdita del caroamico generoso, dolce e sempre disponibile.23 febbraio 2019Le famiglie Bucci, Ferrari, Marconi, Poletti e Zallio sono vicine a Gabriella e Roberto per la scomparsa del caroche per molti anni è stato un punto di riferimento per la vita condominiale.23 febbraio 2019Mario, Antonio, Marco e Erik con i dipendenti e collaboratori dello Studio Gerboni sono vicini con affetto a Roberto e famiglia per la perdita del caro papà23 febbraio 2019Chicca ed Albert sono vicini con tanto affetto a Caterina e si uniscono al dolore della famiglia per la perdita di23 febbraio 2019Per la perdita del nostro caroci stringiamo a Gabriella e Roberto.Piera, Franco, Barbara, Andrea e Giovanna.23 febbraio 2019I condomini e l'amministratore del condominio Allegri partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del caro signor23 febbraio 2019