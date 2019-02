MARCO CENCI

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Albina, i figli Beatrice, Lorenzo e Stefano, i nipoti Simone, Gianluca, Michele e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 25 febbraio alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Mamiano, indi si proseguirà per il cimitero locale.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.24 febbraio 2019Ï Renata, Vanda, Luciana, Guerrina, MariaÏ Sergio e Lilliana FornasariÏ Massimo e Marisa FornasariÏ Famiglia Maurizio SartiÏ Mario BertoliÏ Circolo Punto d'IncontroÏ Fam. AzzoliniÏ INTERCRAL ParmaÏ ADAS INTERCRALZia Marisa ed i cugini Anna Rita, Rosi, Giovanni, Giacomo, Massimo, Luciano e Marianna, con le rispettive famiglie, si uniscono al dolore di tutti i famigliari per la perdita del caro24 febbraio 2019Marzia, Ilaria, Davide e rispettive famiglie sono vicini ad Albina, Lorenzo e Stefano per la perdita del caro24 febbraio 2019Alberto, Albino con le rispettive famiglie partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa del caro cugino24 febbraio 2019Gli amici della Caffetteria di Porporano salutano con affetto l'amico24 febbraio 2019Ciaosarai sempre nei nostri cuori.Abbracciamo con tanto affetto Albina e famiglia.Sergio e Cristina.24 febbraio 2019Gino e Nirvana sono vicini ad Albina, Lorenzo e Stefano per la perdita del loro caro24 febbraio 2019Pierluigi, Albertina, Marco Dallacasa si stringono con affetto ad Albina, Lorenzo e Stefano per la perdita del caro24 febbraio 2019