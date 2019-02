GIUSEPPA ROMEO

È mancata ai suoi cariLo annunciano i figli Francesco, Rosanna e Teresa, i nipoti ed i parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa dello Spirito Santo.I funerali si svolgeranno lunedì 25 alle ore 12.50 partendo dalle Piccole figlie per la stessa chiesa indi al cimitero di Ugozzolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al personale medico e paramedico dell'Hospice delle Piccole Figlie.24 febbraio 2019Ï Ribello e MarcellinaÏ Matilde e BarbaraCiao nonnai tuoi nipoti Lorenzo e Pietro con il papà Andrea ti ricorderanno sempre con amore.24 febbraio 2019Gli zii Stefano, Grazia, Beatrice, Ciro e cugini si uniscono al dolore di Pietro e Lorenzo per la perdita della nonna24 febbraio 2019Gli amici Luciano, Antonella, Lorella, Alice, Tommaso e Matteo sono vicini a Teresa e famiglia per la perdita della cara24 febbraio 2019Maestri e allievi della Scuola Emmedance sono vicini a Rosanna e famiglia per la perdita della cara mamma24 febbraio 2019Siamo vicini ai famigliari in questo triste momento per la perdita della caraAssunta, Angela, Gian Andrea, Luca e Denise.24 febbraio 2019