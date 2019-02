GIAN CARLO BRINDANI

Il figlio Luciano annuncia la scomparsa del caroGeometradi anni 90Comunica che i funerali si svolgeranno domani, lunedì 25 febbraio alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato San Mauro Abate" in Colorno per il Duomo, indi si proseguirà per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nel Duomo di Colorno.24 febbraio 2019"Ï Nilde e Pino PolettiÏ Famiglia Carlo GelatiÏ Alberto Rossi e figli